Euronext Le colza en légère hausse, dans le sillage de l'huile de palme

• AFP

Les prix du colza étaient en légère hausse, vendredi après-midi, profitant d'un rebond des cours de l'huile de palme.

Cette dernière, aux cours toujours très instables, a clôturé en nette hausse à la Bourse de Kuala Lumpur, gagnant plus de 30 ringgits, repassant la barre des 2 250 ringgits pour l'échéance la plus proche, en juin. Malgré la baisse du pétrole américain qui continuait de s'enfoncer, la tonne de colza regagnait 0,75 euro sur l'échéance de mai à 371,75 euros et un euro sur août à 369,75 euros, pour environ 3 300 lots échangés. Sur le marché physique, les huiles de soja étaient en hausse.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net