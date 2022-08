Euronext Le colza en légère hausse sur Euronext

Le colza évolue sans tendance claire, partagé entre le rebond du pétrole et les risques de contraction de la demande.

Les cours du colza se montraient à nouveau hésitants ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. Les prix du pétrole redonnaient toutefois une petite une impulsion haussière à l’ensemble du marché des biocarburants en s’offrant un gain de plus de 1 %, principalement sur fond de considérations techniques. Les risques de récession et de contraction de la demande continuent en effet de peser lourdement sur le secteur.

Les tensions diplomatiques entre les US et la Chine risquent par ailleurs de limiter les échanges commerciaux entre les deux nations, ce qui pénalise notamment les cours du complexe soja. Les dernières cartes météos américaines annoncent en outre des apports pluvieux conséquents et bénéfiques aux cultures ces prochains jours dans la Corn Belt.

Vers 12h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 augmentait de 2,75 €/t, à 635,75 €/t. L’échéance février 2023 montait de 1,75 €/t, à 636,25 €/t.

