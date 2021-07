Euronext Le colza en net recul, embellie climatique attendue pour le canola canadien

• AFP

Les prix du colza étaient encore en net recul, mardi après-midi, le marché anticipant une amélioration des conditions de culture du canola (colza OGM canadien), en raison de pluies attendues dans les prochains jours.

« Aux Etats-Unis, c'est la carte des prévisions météo qui pourrait améliorer les choses pour l'ouest de la Corn belt (maïs et soja), mais aussi pour les plaines du nord américaines (blé de printemps) et canadiennes (blé de printemps et canola) », a indiqué le cabinet Inter-Courtage dans une note publiée mardi.

Le canola, en particulier, a subi, au Canada, une terrible vague de chaleur, ces derniers jours. Cette perturbation attendue dans le sud du Canada « pourrait limiter la dégradation des canolas qui souffrent d'importants déficits hydriques », a renchéri le cabinet Agritel dans une note publiée mardi également.

L'huile de palme était en légère baisse également, à la bourse de Kuala Lumpur.

Vers 14h45 (12h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 14,50 euros sur l'échéance d'août à 507,25 euros, et de 15,25 euros sur l'échéance de novembre à 504 euros, pour environ 6 800 lots échangés.

