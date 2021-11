Euronext Le colza en repli sur le marché européen à la veille d'un rapport américain

• AFP

Les cours du colza étaient en net repli lundi dans le sillage du canola, le colza OGM canadien, et dans l'attente de la publication mardi du rapport américain Wasde sur la production et les stocks des principales matières agricoles.

Aux Etats-Unis, des analystes s'attendent à ce que ce rapport mensuel révise à la hausse les rendements attendus en soja, un autre oléagineux, par rapport à l'estimation du mois dernier.

Début novembre, le canola avait affiché un plus haut historique « dans un contexte de récolte catastrophique cette année au Canada et de rétention à la vente » de la part des exploitants agricoles, avait expliqué le cabinet Agritel.

Sur Euronext, le colza était alors lui aussi très haut, à plus de 690 euros la tonne en milieu de semaine, avant de fléchir sur des prises de bénéfices.

Lundi, le prix du canola était en baisse.

Et, sur Euronext vers 16h45 (15h45 GMT) le cours du colza cédait 6,25 euros à 678,75 euros la tonne sur l'échéance de février, et perdait 8 euros à 656 euros la tonne sur celle de mai, pour plus de 5 400 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net