Euronext Le colza en retrait dans le sillage du soja

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les craintes macroéconomiques et les tensions diplomatiques entre la Chine et les US plombent les prix du soja et tirent le colza à la baisse.

Le colza Euronext poursuivait son retrait ce mardi à la mi-séance. Les cours sont notamment tirés à la baisse par la très rapide contraction du complexe soja américain, en conséquence notamment d’une résurgence des craintes concernant la demande mondiale. Des indicateurs économiques préoccupants en Chine ont en effet plombé les prix du pétrole et du secteur des biocarburants en début de semaine. La montée des tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis (liées à la potentielle visite de Nancy Pelosi à Taïwan) suscite également de nombreuses craintes chez les exportateurs américains. L’USDA a par ailleurs surpris le marché en relevant d’un point ses notations de soja « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 60 %, soit un ratio en ligne avec l’an dernier. Vers 12h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 progressait de 1,0 €/t, à 652,25 €/t. L’échéance février 2023 avançait de 2,5 €/t, à 652,5 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

