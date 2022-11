Euronext Le colza en retrait de 6 €/t sur Euronext

La reprise de l’accord mer Noire et des considérations techniques pèsent sur le marché.

Les cours du colza creusaient un peu plus leurs pertes jeudi à la mi-séance sur Euronext. L’ensemble des céréales et du complexe oléagineux restent en effet tirés à la baisse par la décision de la Russie de finalement revenir dans l’accord mer Noire, quelques jours seulement après avoir annoncé sa suspension. Le marché ressort en outre plus optimiste quant à un renouvellement de cet accord lors de la prochaine réunion du G20 à la mi-novembre.

Les prix du colza sont par ailleurs attirés en territoire négatif par le retrait technique des huiles et une consolidation des cours du brut. Le complexe soja est également engagé sur un mouvement baissier, malgré une reprise de la demande internationale pour les origines US.

Peu avant 13h00, le colza Euronext à terme février 2023 se contractait de 6 €/t, à 656,25 €/t. L’échéance mai 2023 s'enfonçait de 6 €/t, à 651,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net