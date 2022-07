Euronext Le colza en retrait malgré le pétrole

Le colza s'enfonce en territoire négatif malgré le regain du secteur de l'énergie.

Le colza Euronext retombait dans le rouge jeudi à la mi-séance sur Euronext, malgré l’affaiblissement de la parité euro-dollar et le rapide regain des cours du brut. Les craintes macroéconomiques se sont en effet apaisées mercredi soir après que le président de la Fed a annoncé que les taux directeurs américains ne seraient plus augmentés automatiquement durant les prochains mois, mais seulement en fonction des données économiques.

La chute des réserves de brut et d’essence la semaine passée aux US, ainsi que la réduction drastique des livraisons de gaz russe par Gazprom ont également rapidement renforcé le secteur de l’énergie. La pression des moissons, un rythme d’imports européen soutenu et les bonnes perspectives de production au Canada pèsent toutefois sur les prix de la graine.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 se contractait de 3 €/t, à 664,50 €/t. L’échéance février 2023 se dégradait de 2,25 €/t, à 662 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net