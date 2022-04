Euronext Le colza Euronext bondit de 15 €/t

Le rebond des cours du brut et du palme malaisien tire les prix du colza à la hausse.

Le colza Euronext rebondissait vivement mardi à la mi-séance, dans le sillage des cours du brut et du complexe soja. La Chine a notamment annoncé un assouplissement de ses restrictions sanitaires à Shanghai provoquant ainsi une rapide reprise de l’or noir.

Le palme malaisien continue en outre de tirer l’ensemble du marché des huiles en allant toucher son plus haut niveau depuis près de trois semaines à la Bourse de Kuala Lumpur.

Le MPOB a en effet annoncé lundi dernier un retrait des stocks malaisiens au mois de mars en raison notamment d’une accélération des exportations et de la consommation intérieure du pays durant la période.

À noter tout de même, Agreste maintient son estimation de surfaces hexagonales à 1,16 Mha cette année, soit une progression de 180 000 ha sur un an et l’assolement le plus élevé depuis la campagne 18/19.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2022 bondissait de 14 €/t, à 984 €/t. L’échéance août 2022 avançait de 17 €/t, à 844,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net