Euronext Le colza Euronext en perte de 5 €/t

Un stock US de soja revu en hausse par l’USDA et une offre malaisienne d'huile de palme plus élevée tirent le colza à la baisse.

Les cours du colza restaient orientés en territoire négatif jeudi à la mi-séance sur Euronext, au sein d’un complexe oléagineux sous pression. Le dernier rapport USDA a notamment relevé de 890 kt son estimation de récolte US de soja cette année (118,3 Mt), tandis que le stock de fin de campagne a été remonté de 550 kt, à 5,99 Mt. Le MPOB (Malaysian Palm Oil Board) a par ailleurs confirmé la hausse de production d’huile de palme en Malaisie le mois dernier (1,81 Mt). Le stock national a ainsi augmenté de 80 kt pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre 2019 ! Le secteur des biocarburants est en outre tiré à la baisse actuellement par le retrait des cours du Brent vers les 90 $/b. Vers 12h30, le colza Euronext à terme février 2023 s'enfonçait de 5,50 €/t, à 638,50 €/t. L’échéance mai 2023 se relâchait de 4,50 €/t, à 637,50 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

