Euronext Le colza Euronext en retrait de 15 €/t

Les risques de récession et des considérations techniques renvoient le colza dans le rouge.

Le colza subissait un mouvement de consolidation marqué mercredi à la mi-séance sur Euronext. Les cours de la graine reculaient notamment dans le sillage du soja US dans un contexte de regain des craintes liées aux risques de récession mondiale. Le programme d’exports américain encore léger et la pression des moissons US pèsent en outre sur les prix de la fève.

Le canola canadien et les cours du brut accusent en outre quelques pertes techniques après leurs récents rallye haussier. Le retrait de l’or noir ressort toutefois encore mesurée avant le compte-rendu de la réunion de l’Opep+, au cours de laquelle une réduction drastique du quota de production du cartel pourrait être décidée. Les prix du palme à la Bourse de Kuala Lumpur maintiennent quant à eux une cadence haussière après un mois de septembre dynamique en matière d’exports.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 s'enfonçait de 15 €/t, à 631,25 €/t. L’échéance février 2023 baissait de 14,75 €/t, à 636,25 €/t.

