Euronext Le colza Euronext gagne près de 10 €/t

Le colza profite du regain technique des prix du palme pour repartir vers les 620 €/t.

Les cours du colza s’offraient de nouveaux gains jeudi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage du palme. Les cours de l’huile à la Bourse de Kuala Lumpur ont en effet opéré un rebond technique ce matin, amplifié par un affaiblissement du ringgit et une accélération des exportations malaisiennes depuis le début du mois. Les risques de récession et un assouplissement des taxes à l’export en Indonésie pèsent toutefois encore lourdement sur la filière.

Le secteur de l’énergie montre lui des signes de ralentissement face au renforcement du dollar et à de nouvelles données économiques très inquiétantes en Allemagne (risque de récession). Les fuites de gaz des pipelines Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique et la crainte d’une baisse de production de l’Opep+ maintiennent toutefois une certaine tension dans le marché.

Vers 13h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 grimpait de 11 €/t, à 618,25 €/t. L’échéance février 2023 augmentait de 10,75 €/t, à 624 €/t.

