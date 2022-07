Euronext Le colza Euronext repasse les 700 €/t

Les cours du colza amplifiaient leur rebond de la veille jeudi à la mi-séance sur Euronext. Le rapide affaiblissement de l’euro face au dollar (au plus bas depuis vingt ans !) a notamment redonné une impulsion haussière à la tendance en renforçant la compétitivité du colza face aux graines d’import.

La reprise technique du complexe soja et la dégradation des cultures US dans le dernier Crop Progress hebdomadaire de l’USDA tirent également l’ensemble du complexe oléagineux à la hausse.

Les cours du baril de brut WTI tentaient quant à eux de repasser la barre symbolique des 100 $/b en s’appuyant sur le resserrement de l’offre, malgré des craintes de récession encore fortes dans le marché.

Energy commodities, crude oil prices slightly up, after hitting a nearly three-month low during the previous session, as fear of a potential global recession spurred concerns about oil demand. Currently WTI at $98.68 and Brent $100.92. pic.twitter.com/ZoL73cgcTW