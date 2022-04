Euronext Le colza Euronext s'enfonce de 15 €/t

Le colza perd rapidement du terrain malgré un marché des huiles sous haute tension.

Les prix du colza retombaient lourdement dans le rouge vendredi à la mi-séance. Les prises de bénéfices et le net rebond de l’euro face au dollar viennent notamment appuyer sur les cours de la graine malgré un marché des huiles encore sous haute tension.

L’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur a notamment touché un nouveau record historique sur son contrat rapproché après que l’Indonésie a instauré une suspension de ses exportations.

Les conditions de semis difficiles au Canada suscitent en outre des craintes de production outre-Atlantique en raison d’un climat humide et froid qui ralentit les travaux. Le pétrole repart quant à lui nettement à la hausse face à la menace de plus en plus crédible d’un embargo européen sur le pétrole russe.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 reculait de 15,75 €/t, à 862 €/t. L’échéance novembre 2022 se dégradait de 15,25 €/t, à 842 €/t.

