Euronext Le colza européen en baisse dans le sillage du pétrole

• AFP

Les cours du colza, sensibles à ceux du pétrole puisqu'il est utilisé dans l'énergie, étaient en très légère baisse jeudi, malgré la bonne tenue des cours du soja à Chicago, boostés par les commandes chinoises.

Vers 15h00 locales (13h00 GMT), la tonne de colza perdait 25 centimes d'euro à 379,50 euros sur l'échéance de novembre, et restaient stables sur celle de février, à 381,25 euros, pour 1 491 lots échangés. Les prix du pétrole cédaient du terrain jeudi au lendemain de la réunion mensuelle des pays producteurs de pétrole et leurs alliés (Opep +) qui ont maintenu leur accord de baisse de production. Sur le marché physique les tourteaux de soja et de colza étaient en hausse, ceux de tournesol restaient stables et les huiles étaient en baisse.

