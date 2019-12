Euronext Le colza européen régresse après un bond en début de semaine

Les prix du colza étaient en baisse mercredi en milieu de journée, après avoir touché des plus hauts en début de semaine, sous l'effet de la baisse de l'huile de palme malaisienne.

Le colza avait bénéficié mardi de la fermeté des huiles de soja, qui se sont affichées au plus haut depuis 2 ans, et du canola (colza OGM). Mais mercredi, l'huile de palme « commence à donner quelques signes d'essoufflement après l'instauration à compter de janvier de taxes à l'export pour les origines malaisiennes », indique le cabinet Agritel dans une note. Par ailleurs, « les exportations à partir des ports français se compliquent suite aux mouvements sociaux. Cela pourrait devenir rapidement très pénalisant», selon Agritel.



Vers 12h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza perdait 0,75 euro sur l'échéance de février à 405,75 euros, et 0,50 euro sur celle de mai à 400 euros, pour moins de 2 450 lots échangés.

