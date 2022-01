Euronext Le colza flambe dans le sillage de l'or noir

Les prix du colza étaient en forte hausse jeudi après-midi sur le marché européen, dopés par la poussée du pétrole qui a entraîné toutes les huiles.

Les cours du pétrole grimpaient légèrement jeudi, toujours galvanisés par la crise russo-occidentale sur l'Ukraine, après avoir dépassé de nouveaux records la veille, dont la barre symbolique des 90 dollars le baril pour le Brent.

Dans le sillage du pétrole, le canola (colza OGM canadien) est remonté et le soja a atteint son plus haut niveau en six mois à la Bourse de Chicago.

Les cours de l'huile de palme sont restés très fermes en Malaisie, entraînant le colza européen à la hausse dès mercredi soir.

Les oléagineux sont largement valorisés comme agrocarburants.

Vers 16h00 (15h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 20,25 euros à 744 euros la tonne sur l'échéance de février et de 14 euros à 691,5 euros la tonne sur celle de mai, pour environ 8 000 lots échangés.

