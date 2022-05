Euronext Le colza gagne 5 €/t

Le colza profite du regain du canola et du palme pour tenter à nouveau de se relancer à la hausse.

Le colza Euronext tentait à nouveau de s’offrir un rebond mardi à la mi-séance, dans le sillage du canola canadien et des prix du palme. Les cours de l’huile à la Bourse de Kuala Lumpur connaissent en effet une rapide ascension sous l’impulsion d’une accélération des exportations de palme malaisien depuis le début du mois. Les restrictions à l’export en Indonésie apportent également du soutien à la tendance.

Les semis de canola canadien sont quant à eux encore sensiblement retardés par un climat particulièrement compliqué et les dernières prévisions météos ne sont pas des plus rassurantes. Aux US également, le retour des pluies et d’un climat froid dans la Corn Belt sont sources de préoccupations. Selon le dernier Crop Progress de l’USDA, les semis de soja avaient tout de même atteint 50 % de l’objectif national au 22 mai dernier, contre 55 % en moyenne sur cinq ans.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 avançait de 5,75 €/t, à 826,75 €/t. L’échéance novembre 2022 s'appréciait de 7 €/t, à 821 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

