Euronext Le colza hésitant, les autres huiles dans le rouge

Le pétrole était en baisse mercredi après-midi alors que se retrouvaient les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés pour valider leur stratégie de hausse modeste de l'offre. Cette tendance de l'or noir s'est rapidement imposée dans le secteur des huiles : soja, palme et canola (colza OGM canadien). Les huiles sont largement valorisées dans la production d'agrocarburants.

Friendly Stats Canada crop production report with 2021 #canola @ 9-yr & #wheat @ 14-yr lows! Another step in the right direction but further downgrades likely? Stats Can model-based est in Sept, but the final crop est in Dec may only tell the real story?