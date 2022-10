Euronext Le colza hésite face à la pression du soja US

La demande intérieure tend le marché européen mais la pression du complexe soja tire les prix à la baisse.

Les cours du colza évoluaient en ordre dispersé lundi à la mi-séance sur Euronext. Les cotations européennes ressortent en effet partagées entre une demande intérieure dynamique et la pression du complexe soja. L’avancée rapide des chantiers de moisson outre-Atlantique tirent en effet les prix de la fève à la baisse, et ce d’autant plus que les problèmes logistiques sur le Mississippi retardent l’acheminement des récoltes vers les zones portuaires.

Les craintes de récession et la forte concurrence sud-américaine anticipée en seconde partie de campagne alourdissent également la tendance. Les prix du palme ont eux-aussi terminé sans tendance claire à la Bourse de Kuala Lumpur vendredi dernier malgré des craintes de production notable en Asie du Sud-Est.

Peu avant 14h, le colza Euronext à terme février 2023 diminuait de 0,50 €/t, à 636,25 €/t. L’échéance novembre 2022 grimpait de 1,50 €/t, à 632,25 €/t.

