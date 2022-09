Euronext Le colza hésite malgré la reprise du pétrole

Les prix du colza évoluent en ordre dispersé, partagés entre la reprise technique du pétrole et du soja et la pression des fondamentaux.

Les prix du colza évoluaient en ordre dispersé en début de séance sur Euronext, malgré le net rebond des cours du brut. La menace de Vladimir Poutine de suspendre ses exportations de pétrole vers l’Europe en cas de plafonnement des prix renforcent en effet les craintes côté offre.

Les prix du soja, du palme et du canola ont également enregistré une reprise technique notable durant la nuit, favorable à regain du colza. La pression des moissons canadiennes de canola et des perspectives de production de soja US élevée tire toutefois encore l’ensemble du complexe à la baisse. Le marché anticipe en outre une estimation de stock de palme malaisien particulièrement élevée dans le rapport du MPOB à paraitre lundi prochain.

Peu avant 12h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 grossissait de 0,25 €/t, à 600,25 €/t. L’échéance février 2023 se relâchait de 0,50 €/t, à 608 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

