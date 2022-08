Euronext Le colza hésite malgré la tension du soja US

Les prix du colza hésitent tandis que le soja bondit en conséquence d’observations de terrain préoccupantes aux USA.

Les cours du colza évoluaient sans tendance claire mercredi à la mi-séance sur Euronext malgré un complexe oléagineux encore très ferme. Les prix du soja américain bondissent notamment rapidement à Chicago en réaction aux premiers résultats préoccupants du ProFarmer Tour. Tout comme dans l’Ohio et le Dakota du Sud, les observations dans le Nebraska et l’Indiana révèlent une chute du potentiel de production US cette année.

La parité eurodollar continue par ailleurs de se dégrader sous les 1 $, accentuant ainsi les coûts d’imports pour les opérateurs du Vieux continent. Le secteur des biocarburants demeure quant à lui renforcé par une nouvelle montée rapide des prix de l’énergie avec un baril de Brent de retour au-dessus du seuil hautement symbolique des 100 $.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 grappillait 0,25 €/t, pour s’établir à 635,75 €/t. L’échéance février 2023 grossissait de 1,50 €/t, à 642,5 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net