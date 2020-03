Euronext Le colza indécis comme le pétrole

• AFP

Les prix du colza étaient indécis lundi sur le marché européen à terme Euronext, suivant les aller-retour du pétrole.

Vers 18h30 (17h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 0,50 euro sur l'échéance de mai à 348,50 euros et progressait de 0,50 euro sur l'échéance d'août à 353,25 euros, pour plus de 7 700 lots échangés.

Les prix du pétrole ont limité légèrement leurs pertes lundi après les annonces de la Fed, avant de fléchir à nouveau, dans un contexte de guerre des prix entre Ryad et Moscou et de demande en berne à cause de la pandémie de coronavirus. Sur le marché physique, les tourteaux, tout comme les huiles de soja, évoluaient en nette hausse.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net