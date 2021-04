Euronext Le colza nouvelle récolte reprend son souffle

• AFP

Les prix du colza ancienne récolte gagnaient encore du terrain, vendredi après-midi, flirtant avec les 600 euros la tonne, quand les échéances plus lointaines reculaient.

Parmi les matières premières agricoles, « c'est en colza que la volatilité est la plus forte avec des mouvements inédits » sur mai, la dernière échéance de l'ancienne récolte sur Euronext, remarquait le cabinet Agritel, après l'ascension continue des derniers jours.

« Les opérateurs craignent des retards dans les semis au Canada, conséquence du froid et du sec qui sévit là-bas », ajoute Agritel. Mais la tension entre l'offre et la demande et les inquiétudes climatiques ne suffisent pas à expliquer une telle volatilité, estime le cabinet spécialisé qui met en avant la « bulle spéculative » qui a saisi selon lui les marchés de matières premières agricoles.

Peu avant 15h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 4,50 euros sur mai à 599,75 euros, et reculait de 10,50 euros sur août - première échéance de la prochaine récolte - à 498,50 euros, pour plus de 7 600 lots échangés.

