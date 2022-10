Euronext Le colza perd 7 €/t dans le sillage du soja

Les cours du colza cèdent du terrain dans le sillage du soja, malgré un marché des huiles encore fermes.

Les cours du colza poursuivaient leur mouvement de retrait mardi à la mi-séance sur Euronext. Le marché ressortait cette fois tiré à la baisse par le dernier Crop Progress de l’USDA, qui a à nouveau confirmé la rapide avancée des travaux de récolte américains. Les moissons de soja étaient notamment terminées à 63 % le 16 octobre dernier, contre 52 % à peine en moyenne cinq ans.

L’huile de soja aux États-Unis a en revanche enregistré de nets gains après que la Nopa (National Oilseed Processors Association) a annoncé des stocks US au plus bas depuis deux ans le mois dernier. Les cours du palme à la Bourse de Kuala Lumpur ont en outre bondi ce mardi matin, portés par l’affaiblissement du ringgit face au dollar et une demande internationale ravivée.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 se relâchait de 6,75 €/t, à 614 €/t. L’échéance février 2023 s'enfonçait de 7,25 €/t, à 618,50 €/t.

