Euronext Le colza perd plus de 10 €/t

Le colza décroche dans le sillage des cours du brut et en anticipation du rapport USDA sur les stocks trimestriels et surfaces américaines.

Les cours du colza étaient emportés à la baisse ce jeudi à la mi-séance par une nouvelle chute des cours du brut. Les États-Unis devraient en effet annoncer dans la journée le déstockage d’un million de barils pour jour afin de limiter l’inflation de l'or noir.

Une telle décision viendrait non seulement rééquilibrer le marché, mais pourrait entraîner un surplus d’offre dès le troisième trimestre 2022 !

Le marché reste par ailleurs dans l’attente du rapport USDA à paraître aujourd’hui concernant les stocks trimestriels et les intentions de semis US cette année. Les opérateurs anticipent notamment une hausse des assolements de soja (et une baisse de ceux de maïs).

À noter tout de même, la Russie a annoncé l’arrêt total de ses exportations de tournesol à partir du 1er avril prochain. Les exportations d’huile de tournesol seront quant à elle soumises à un quota de 1,5 Mt entre le 15 avril et le 31 août.

Vers 14h00, le colza Euronext à terme mai 2022 reculait de 12 €/t, à 950 €/t. L’échéance août 2022 se dégradait de 4,75 €/t, à 779,25 €/t.

