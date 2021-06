Euronext Le colza poursuit sa progression, soutenu par la demande pour les huiles

Les prix du colza étaient en hausse, jeudi après-midi, toujours tirés par la demande mondiale pour les huiles végétales.

« La demande mondiale excède l'offre, il y a vraiment une grosse, grosse demande là-dessus », a souligné Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage, rappelant notamment les importations très importantes de la Chine.

L'huile de palme était ainsi en très forte progression à la Bourse de Kuala Lumpur. Les cours de cette marchandise « sont restés sur leur trajectoire ascendante en mai et ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis février 2011 », a indiqué jeudi l'agence des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation (FAO). « La faible croissance de la production dans les pays d'Asie du Sud-Est et l'accroissement de la demande mondiale à l'importation ont maintenu les stocks des principaux pays exportateurs à des niveaux relativement bas », a-t-elle ajouté dans son bulletin mensuel des prix des produits alimentaires.

En ce qui concerne l'huile de soja, la forte demande en biogazole a soutenu les prix, tandis que les cours internationaux de l'huile de colza ont bénéficié d'un resserrement prolongé des disponibilités mondiales, a rappelé la FAO.

Vers 15h45 (13h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 5,50 euros sur l'échéance d'août à 539,75 euros, et de 5,25 euros sur l'échéance de novembre à 532 euros, pour environ 4 500 lots échangés.

