Euronext Le colza poursuit son envol, dépasse les 480 euros

• AFP

Les prix du colza continuaient à grimper mercredi après-midi dans les échanges européens, dépassant les 480 euros sur l'échéance rapprochée de mai, dans le sillage du pétrole.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril et le baril américain de WTI pour le même mois s'affichaient toujours dans le vert, après avoir touché la veille des niveaux plus vus depuis le 8 janvier 2020. Du côté de l'offre, la situation « continue de se détériorer au Brésil sur le soja, où les pluies retardent les chantiers de récolte affichés à seulement 15 % réalisés [la] semaine dernière contre 31 % en temps normal », analyse le cabinet Agritel dans une note, ce qui a tendance à soutenir les cours des oléagineux. « Cela se conjugue avec une demande qui reste très soutenue, notamment de la part de la Chine », poursuit Agritel.

Par ailleurs, note le cabinet, « les perspectives de récolte de colza en Europe pour la prochaine campagne demeurent en retrait, tout comme en Ukraine où les semis d'automne se sont réalisés dans des conditions très difficiles ».

Vers 15h35 (14h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 12,75 euros sur l'échéance de mai à 484,75 euros, et 6,75 euros sur l'échéance d'août à 431,00 euros, pour plus de 8 230 lots échangés. Sur le marché physique, les tourteaux et les huiles sont également à la hausse.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

