Euronext Le colza rebondit à la suite de l'huile de palme

• AFP

Les prix du colza connaissaient un léger rebond mercredi après-midi, rebond favorisé par une forte hausse de l'huile de palme, au lendemain d'un plongeon dans un marché plus volatil que jamais, sur fond de tensions diplomatiques entre l'Inde et la Malaisie et d'incertitudes sur la demande chinoise.

Ce petit mouvement de hausse était également favorisé par l'arrivée prochaine à son terme de l'échéance de février, vendredi, soulignait Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage. Peu avant 15 h (14H00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 62 centimes sur l'échéance rapprochée de février, à 405,12 euros, et d'1 euro sur l'échéance de mai, à 402 euros, pour 6 500 lots échangés. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

