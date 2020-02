Euronext Le colza rebondit avec l'huile de palme et le pétrole

• AFP

Les prix du colza repartaient à la hausse, mardi, soutenus par un rebond de l'huile de palme et du pétrole.

Les cours de l'huile de palme progressaient très nettement à la bourse de Kuala Lumpur, après des déclarations du ministre de l'industrie malaisien qui estime que les tensions avec l'Inde doivent s'estomper, selon des déclarations rapportées par le cabinet Agritel.

Les cours du pétrole étaient également en progression, mardi, après avoir touché leur plus bas niveau depuis plus d'un an.

Peu avant 16h15 (15h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza regagnait 2,50 euros sur l'échéance de mai à 389,75 euros, et 2 euros sur août à 378,25 euros, pour un peu plus de 7 000 lots échangés. Sur le marché physique, les huiles de soja connaissaient également un rebond.

