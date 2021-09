Euronext Le colza rebondit, porté par les huiles

Les prix du colza étaient en nette hausse lundi après-midi sur le marché européen, portés par les huiles, sur fond de hausse du pétrole.

Le colza, à des niveaux très élevés - au dessus des 550 euros la tonne - depuis le 10 août, est tiré par les prix du soja et du canola, en hausse sur les marchés américain et canadien vendredi soir, comme l'huile de palme sur la bourse de Kuala Lumpur lundi. Une tendance observée depuis la publication vendredi aux États-Unis du rapport mensuel du ministère de l'agriculture, qui a relevé l'estimation de la production américaine de soja pour 2021-2022, mais publié des prévisions inchangées pour le Brésil et l'Argentine.

Les prix du pétrole étaient pour leur part à leur plus haut niveau depuis un mois, lundi, compte tenu des limitations de production aux États-Unis, après le passage de l'ouragan Ida dans le Golfe du Mexique. L'huile de colza est valorisée pour une large part dans la production de biodiesel.

Vers 15h15 (13h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza était en hausse de 2,50 euros sur l'échéance de novembre à 573,25 euros et de 2,75 euros sur l'échéance de février à 565,75 euros, pour près de 4 000 lots échangés.

