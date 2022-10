Euronext Le colza recule à 631,50 €/t, malgré la reprise du palme

Malgré un regain du palme et du complexe soja, le colza reste bloqué sur une tendance stable à baissière.

Les prix du colza restaient englués dans leur tendance stable à baissière vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le palme a toutefois enregistré un nouveau bond à la Bourse de Kuala Lumpur ce matin, en réaction notamment aux averses en Asie du Sud-Est, à la reprise de la demande indienne et aux risques liée au corridor sécurisé en mer Noire.

Le complexe soja reprend également une marche haussière, soutenu par des projections de production américaine révisée à la baisse et de ventes US encourageantes à destination de la Chine. Les craintes de récession pèsent toutefois encore lourdement sur l’ensemble du complexe oléagineux et du secteur des biocarburants.

Vers 13h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 diminuait de 2,25 €/t, à 631,50 €/t. L’échéance février 2023 reculait de 2 €/t, à 636,75 €/t.

