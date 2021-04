Euronext Le colza repart à la hausse, avec les craintes liées au gel

• AFP

Les prix du colza repartaient en nette hausse, mercredi après-midi, notamment en raison des craintes liées à la vague de gel.

« On estime qu'on pourrait avoir un impact de l'ordre de 10 % », a déclaré Arnaud Rousseau, président de la Fop (producteurs d'huiles et protéines végétales), lors d'un point presse après sa réélection pour trois ans à la tête de cette fédération puissante de la FNSEA. « 10 % d'un peu plus de 3 millions de tonnes de production de colza attendues cette année, ça fait grosso modo 300 000 tonnes et si vous prenez un prix de 400 ou 450 euros la tonne, vous êtes entre 120 et 200 millions d'euros », a-t-il ajouté, évoquant « des hypothèses qui seront confirmées au moment de la récolte ». Cette vague de gel tombe d'autant plus mal pour les cultures de colza qu'elles avaient déjà été pour parties fragilisées depuis le début du printemps par des attaques d'insectes et d'autres facteurs qui ont entravé le développement des cultures, entraînant le « retournement » de 40 000 à 50 000 des 950 000 hectares semés initialement, afin de tenter de semer autre chose, selon M. Rousseau.

« La capacité à protéger nos cultures n'est plus optimum, ce qui fait qu'aujourd'hui, les piqures d'insectes ont affaibli les plantes, ont permis des entrées de froid dans les plantes », a déclaré lors du point presse Gilles Robillard, président de Terres Inovia, institut technique des huiles et protéines végétales.

Vers 16h15 (14h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 4,75 euros sur l'échéance de mai à 510 euros et de 12,25 euros sur la première échéance de la prochaine récolte, soit août à 472,25 euros, pour un peu plus de 8 000 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net