Euronext Le colza repart à la hausse sur Euronext, à plus de 845 €/t

Le rebond technique du palme et des conditions climatiques préoccupantes en Europe de l’Ouest motivent une reprise du colza.

Le colza européen retrouvait le chemin de la hausse lundi à la mi-séance sur Euronext. Le climat hexagonal et allemand suscite en effet de plus en plus d’inquiétude avec une hausse des températures notables attendues ces prochains jours, tandis que les pluies, elles, risquent de demeurer absentes. Le marché des huiles profite par ailleurs d’un rebond technique du palme malaisien après la lourde chute enregistrée à la Bourse de Kuala Lumpur la semaine passée.

L’annonce d’un climat plus sec et chaud dans la Corn Belt vient toutefois appuyer sur l’ensemble du complexe oléagineux et devrait permettre une accélération des travaux outre-Atlantique. Les cours du brut débutent quant à eux la semaine sous pression face au confinement chinois et à son impact sur les flux commerciaux du pays.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 grimpait de 4,75 €/t, à 846,75 €/t. L’échéance novembre 2022 montait de 5 €/t, à 833,25 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net