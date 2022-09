Euronext Le colza repasse au-dessus des 600 €/t

Le regain des huiles et du pétrole motive une hausse du colza malgré la pression de l’offre et un net rebond de la parité eurodollar.

Les prix du colza Euronext débutaient la semaine sur un léger rebond à la mi-séance, malgré un rapide regain de la parité eurodollar (+ 1 %). Les cours de la graine évoluaient notamment dans le sillage du marché des huiles et des cours du brut. Le marché continuait en outre d’ajuster ses positions dans l’attente du rapport USDA qui paraitra ce soir à 18h00.

La rapide progression des récoltes canadiennes de canola et des estimations de production élevées de part et d’autre de l’Atlantique continuent toutefois de peser sur l’ensemble du complexe oléagineux. Le MPOB a en outre enregistré un bond de 320 kt des stocks de palme en Malaisie au mois d’août dernier, à 2,1 Mt, soit le plus gros volume enregistré depuis novembre 2019 !

Peu avant 13h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 augmentait de 6,75 €/t, à 604,50 €/t. L’échéance février 2023 s'appréciait de 6 €/t, à 611,25 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

