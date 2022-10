Euronext Le colza reprend 4 €/t sur Euronext

Une demande dynamique et une compétitivité renforcée poussent les prix du colza à la hausse.

Les cours du colza retrouvaient le territoire positif mercredi à la mi-séance sur Euronext malgré un rapide renforcement de la parité eurodollar, au plus haut depuis plus d’un mois. Les prix de la graine continuent toutefois de se renforcer face à une demande intérieure dynamique et à une forte compétitivité face aux origines d’imports.

Le secteur des huiles se voit en outre renforcé par le développement du phénomène La Niña en Asie du Sud-Est qui menace directement la production de palme malaisienne et indonésienne ces prochains mois. Les opérateurs malaisiens confirment dans le même temps une reprise des exportations nationales d’huile de palme sur les vingt-cinq premiers jours d’octobre.

Vers 13h30, le colza Euronext à terme février 2023 grimpait de 4 €/t, à 641,25 €/t. L’échéance novembre 2022 augmentait de 4,25 €/t, à 641.25 €/t.

