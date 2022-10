Euronext Le colza retombe de 9 €/t dans le sillage du palme

Le retournement baissier du palme et du complexe soja emportent le colza en territoire négatif.

Les cours du colza retombaient en territoire négatif mardi à la mi-séance sur Euronext. Les prix de la graine sont notamment tirés à la baisse par la rapide contraction de l’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur ce matin. Les stocks de palme en Malaisie ont en effet bondi de 230 kt le mois dernier pour atteindre leur plus haut niveau en près de trois ans, à 2,32 Mt !

Le complexe soja s’engage également à nouveau dans le rouge à Chicago, sous la pression du marché des huiles et de l’avancée des récoltes américaines. Le marché US reste par ailleurs plombé par une contraction sensible de la demande et la concurrence des origines sud-américaines. Les averses dans la moitié Sud du Brésil ralentissement toutefois les semis de soja actuellement et sont observés avec préoccupation.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme février 2023 se dégradait de 8,50 €/t, à 642,5 €/t. L’échéance novembre 2022 baissait de 8,75 €/t, à 633,75 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

