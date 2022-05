Euronext Le colza retombe sous les 845 €/t

Les cours du colza perdaient un peu de terrain mardi à la mi-séance, dans le sillage d’un marché des huiles sous pression. Le MPOB a en effet confirmé la hausse des stocks de palme en Malaisie le mois dernier, à 1,64 Mt, au plus haut depuis novembre 2021.

#MPOB - #Malaysia #PalmOil S&D Summaries for Apr'2022 that stocks climbing to 5 month High as estimated, due to export slumped and output grew. pic.twitter.com/9YAN4ZKnGe