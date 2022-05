Euronext Le colza retombe sous les 870 €/t

L’accélération des semis US et la baisse des prix intérieurs en Indonésie pèsent sur le marché.

Les prix du colza perdaient de nouveau du terrain mercredi à la mi-séance, dans le sillage des céréales et du marché des huiles. Le marché anticipe en effet un assouplissement à venir de la suspension des exports de palme indonésien, en raison d’un retrait notable des prix intérieur. Aux US, un climat plus favorable permet par ailleurs une accélération des semis de soja dans la Corn Belt.

Le contexte de la guerre en Ukraine et la reprise haussière des cours du brut viennent toutefois limiter le retrait actuel du complexe oléagineux. Des indicateurs économiques rassurants aux US et les négociations concernant un embargo européen sur le pétrole russe poussent en effet le baril de Brent vers les 115 $ actuellement.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 diminuait de 7 €/t, à 869 €/t. L’échéance novembre 2022 se contractait de 6 €/t, à 855.25 €/t.

