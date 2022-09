Euronext Le colza s’appuie sur les 600 €/t pour rebondir

Le colza profite de considérations techniques pour tenter un rebond malgré de lourds facteurs baissiers.

Les cours du colza tentaient d’initier un petit rebond mercredi à la mi-séance sur Euronext, malgré la pression du pétrole et du complexe soja. Le support technique des 600 €/t offrait en effet un peu de soutien à la tendance, dans un marché pourtant de nouveau plombé par les craintes de récession économique. Face aux risques d’une montée des taux directeurs US et européens et d'une contraction de la demande, le baril de Brent et le WTI décrochent d’ailleurs de nouveau de 3 % actuellement.

Le complexe soja est en outre tiré à la baisse par les pluies généreuses et favorables qui ont récemment touché les cultures américaines de soja. Les récentes observations terrain ont d’ailleurs confirmé un potentiel de production de soja US record cette année.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 augmentait de 3 €/t, à 605,25 €/t. L’échéance février 2023 grimpait de 2,25 €/t, à 613 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net