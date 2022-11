Euronext Le colza s’enfonce de 10 €/t sur Euronext

Les cours du colza retombaient rapidement en territoire négatif mardi à la mi-séance sur Euronext. Le marché ressort notamment plombé par la décision de la Chine de maintenir une politique drastique de lutte contre le Covid-19, tandis qu’une nouvelle poussée de cas est enregistrée dans le pays. Les cours du brut et du soja ont notamment accusé de nettes pertes après cette annonce.

I’m more interested in price action of #soyoil & what could continue to drive #soybeans higher. Vegoil mkt, #palmoil, etc has been a major driver. Brazil is looking good at the moment. Crush margins solid. Miss River water levels remain low. This pendulum remains Brazil prod. #’s pic.twitter.com/9UMglfSR91