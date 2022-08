Euronext Le colza s'enfonce de 7 €/t

Le poids de l’offre européenne et des retours un peu plus rassurants du ProFarmer Tour appuient sur la tendance.

Les cours du colza subissaient des pertes notables jeudi à la mi-séance sur Euronext. Le marché reste en effet plombé par une récolte généreuse et de qualité en Europe de l’Ouest. Au Canada également les moissons débutent dans un contexte d’optimisme quant au potentiel de rendement du pays. Les prix du palme et le soja US ont en outre enregistré des pertes techniques lors de leur dernière séance.

Les observations du ProFarmer Tour ont par ailleurs certes révélé ce mercredi une densité de gousse inférieure à l’an dernier dans l’Illinois, mais supérieure à la moyenne trois ans. Le potentiel de production dans l’Iowa ressort de surcroît relativement stable par rapport à l’an dernier.

Vers 12h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 diminuait de 6,75 €/t, à 626,50 €/t. L’échéance février 2023 se dégradait de 7 €/t, à 633,25 €/t.

