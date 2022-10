Euronext Le colza s'enfonce encore dans le rouge

Le colza recule malgré un raffermissement du soja et de l’huile de palme.

Les cours du colza maintenaient leur inertie légèrement baissière lundi à la mi-séance sur Euronext. Les cours de la graine peinent en effet à se redresser malgré le rebond des cours du palme à la Bourse de Kuala Lumpur. L’huile malaisienne a notamment retrouvé son plus haut niveau depuis plus d’un mois face à la bonne demande indienne.

Les prix du canola canadien gagnent également en fermeté en réaction à une accélération de l’activité portuaire et à une demande intérieure dynamique. La séance sera par ailleurs marquée par la publication du nouveau rapport de la Nopa dans lequel une trituration US élevée et une réduction des stocks d’huile de soja est anticipée.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 diminuait de 1,75 €/t, à 632 €/t. L’échéance février 2023 se relâchait de 2,25 €/t, à 635.75 €/t.

