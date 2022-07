Euronext Le colza s'enfonce sous les 620 €/t

Le colza recule face aux risques macroéconomiques et à un accord imminent concernant les exportations ukrainiennes.

Les cours du colza poursuivaient leur mouvement de retrait sur Euronext à la mi-séance, encore plombé par le retrait des cours du brut et les craintes de récession. L’activité économique du privé en zone euro s’est notamment contractée durant le mois de juillet, pour la première fois depuis février 2021. La BCE a par ailleurs décidé à son tour de remonter ses taux d’intérêts, ce qu’elle n’avait plus fait depuis plus de dix ans.

Le complexe oléagineux est par ailleurs vivement tiré à la baisse par une amélioration notable des conditions climatiques dans la Corn Belt et par les espoirs d’une reprise rapide des exportations ukrainiennes par voie maritime. Un accord devrait en effet être signé et officialisé dans les prochaines heures.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 reculait de 6,25 €/t, à 623,75 €/t. L’échéance août 2022 s'enfonçait de 4,5 €/t, à 619,25 €/t.

