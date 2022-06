Euronext Le colza s'engage à la hausse dans le sillage du pétrole

Le colza profite du regain des cours du brut et du soja pour reprendre un peu de hauteur.

Les cours du colza conservaient une petite allure haussière mercredi à la mi-séance Euronext, dans le sillage des céréales et des cours du brut. Les prix de l’or noir ont en effet rapidement grimpé depuis le début de la semaine en raison d’un resserrement de l’offre mondiale et de l’incapacité déclarée de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unies d’augmenter leur production à court terme.

La dégradation des cultures de soja outre-Atlantique et un assouplissement des conditions d’entrée sur le territoire chinois ont également été de nature à soutenir l’ensemble du complexe oléagineux.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 grimpait de 5 €/t, à 688,50 €/t. L’échéance novembre 2022 grossissait de 5 €/t, à 690,50 €/t.

