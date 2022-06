Euronext Le colza s'offre 6 €/t sur Euronext

Le colza profite du rebond des céréales et de la progression du pétrole pour tenter un rebond

Les cours du colza retrouvaient le chemin de la hausse mercredi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage des céréales et du complexe soja. Le pétrole reprend également de la hauteur en réaction à des menaces de grève en Norvège et à des stocks US hebdomadaires attendues en retrait dans le rapport de l’EIA de cet après-midi.

À noter toutefois, Agreste a relevé de 25 khas son estimation de surfaces françaises de colza, à 1,19 Mha, contre 980 khas seulement l’an dernier (mais 1,2 Mha en moyenne cinq ans). La production 2022 de colza d’hiver est d’ailleurs anticipée à 3,87 Mha, en reprise de 590 kt par rapport à l’an dernier.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 montait de 6 €/t, à 788.75 €/t. L’échéance novembre 2022 s'amplifiait de 4 €/t, à 782 €/t.

