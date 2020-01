Euronext Le colza se calme avant la publication d'un rapport américain

• AFP

Les prix du colza avaient cessé leur course folle vers de nouveaux sommets, vendredi après-midi, dans l'attente du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture.

Le colza a progressé toute la semaine dans le sillage de l'huile de palme, plus que jamais dans le vert, après la publication vendredi d'un rapport mensuel du MPOB (Malaysian Palm Oil Board), qui fait état d'un stock au plus bas depuis plus de deux ans en Malaisie, à 2,01 millions de tonnes.

Autre donnée haussière de ce rapport, les exportations en décembre sont un peu au-dessus des attentes des opérateurs, à 1,4 million de tonnes contre 1,32 million de tonnes attendu.

Peu avant 15 h (14 h GMT) sur Euronext, la tonne de colza était inchangée sur l'échéance de février à 420 euros et en recul de 25 centimes sur mai à 416 euros, pour environ 3 500 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net