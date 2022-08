Euronext Le colza se rétracte de 5 €/t sur Euronext

Le colza cède sous la pression du soja US et des prix du pétrole.

Les cours du colza cédaient du terrain mercredi à la mi-séance sur Euronext, pénalisés par la pression du complexe soja, du canola et des cours du brut. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a en effet provoqué une rapide montée de tension entre les États-Unis et la Chine et vient menacer directement les échanges commerciaux entre les deux nations.

Le marché des carburants reste par ailleurs tiré à la baisse par les craintes macroéconomiques et un possible nouvel assouplissement des quotas de production de l’Opep+. Les prix de l’huile ont quant à eux été chahutés mardi après que l’Indonésie a de nouveau assoupli ses taxes à l’export sur l’huile de palme et accordé de nouveaux quotas.

Vers 12h30, le colza Euronext à terme novembre 2022 reculait de 6 €/t, à 650,75 €/t. L’échéance février 2023 se relâchait de 5 €/t, à 650,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net