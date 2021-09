Euronext Le colza se stabilise, après le rapport Statcan

Ce rapport, première projection de la production de céréales et d'oléagineux au Canada pour la saison commerciale 2021/22, a notamment acté la dégringolade de la production de canola (colza OGM canadien), conséquence de la sécheresse historique qui a touché le Canada. En baisse de 24,3 % par rapport à l'an passé, la production de canola devrait être à son plus bas niveau depuis 2012.

Today's yield estimates from @StatCan_eng aren't really a surprise - everything is down but corn pic.twitter.com/uuZTKcJalF