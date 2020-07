Euronext Le colza soutenu par l'huile de palme

Les prix du colza étaient en progression mercredi après-midi, soutenus par l'huile de palme, en forte hausse du fait de stocks plus bas que prévu.

À la Bourse de Kuala Lumpur, l'huile de palme est « au plus haut depuis quatre mois », après la publication, lors du dernier rapport mensuel du MPOB (Malaisian Palm Oil Board), d'un stock malaisien plus faible que prévu à la fin juillet, a souligné le cabinet Agritel dans une note. Sur les deux échéances les plus proches, la tonne d'huile de palme a progressé de plus de 30 ringgits, franchissant allègrement le seuil des 2 500 ringgits.

Peu avant 15h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 1,50 euro sur l'échéance d'août à 383,25 euros et de deux euros sur l'échéance de novembre à 382 euros, pour un peu plus de 5 500 lots échangés.

