Euronext Le colza soutenu par le pétrole

Les prix du colza évoluaient en petite hausse, lundi après-midi, soutenus par la montée des cours du pétrole.

Ces derniers étaient soutenus par l'accord des pays membres de l'Opep, qui a permis de prolonger en juillet les coupes de production d'or noir de mai et juin. Depuis la fin de la semaine dernière, « les cours du colza bénéficient de la fermeté actuelle du pétrole et d'une hausse des cours du canola (équivalent canadien du colza). Le repli du dollar et la bonne activité export des sojas étaient également un élément de soutien », a souligné le cabinet Agritel dans une note. L'huile de palme montait également à la bourse de Kuala Lumpur.

Peu avant 15h45 (13h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 75 centimes sur l'échéance d'août à 375,75 euros et de 50 centimes sur l'échéance de novembre à 379,75 euros, pour quelque 3 500 lots échangés.

